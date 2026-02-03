Экс-президент "Локомотива" прокомментировал смену капитана в клубе

В "Локомотиве" определились с новым капитаном команды после изменений в составе, и это решение прокомментировал бывший президент клуба Николай Наумов.

Фото: ФК "Локомотив"





С уходом Баринова в "Локомотиве" нет харизматичной фигуры на роль капитана, как Овчинников или Лоськов. Вполне логичным было избрать Митрюшкина, который подсказывает сзади всей команде. Считаю, что это правильно, - передаёт слова Наумова



Вратарь в этом сезоне провёл 17 матчей, в которых пропустил 21 мяч. В четырёх встречах Митрюшкин сохранил свои ворота в неприкосновенности.



