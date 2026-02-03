Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Спартак
16:00
ПюникНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Экс-президент "Локомотива" прокомментировал смену капитана в клубе

В "Локомотиве" определились с новым капитаном команды после изменений в составе, и это решение прокомментировал бывший президент клуба Николай Наумов.
Фото: ФК "Локомотив"
Капитанская повязка перешла к вратарю Антону Митрюшкину, который сменил на этой роли Дмитрия Баринова. Наумов объяснил, почему выбор пал именно на голкипера.

С уходом Баринова в "Локомотиве" нет харизматичной фигуры на роль капитана, как Овчинников или Лоськов.
Вполне логичным было избрать Митрюшкина, который подсказывает сзади всей команде. Считаю, что это правильно, - передаёт слова Наумова "Советский спорт".

Вратарь в этом сезоне провёл 17 матчей, в которых пропустил 21 мяч. В четырёх встречах Митрюшкин сохранил свои ворота в неприкосновенности.

"Локомотив" после 18 проведённых матчей в чемпионате имеет в копилке 37 очков и занимает третье место в таблице.

