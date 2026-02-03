Экс-президент "Локомотива" прокомментировал смену капитана в клубе

С уходом Баринова в "Локомотиве" нет харизматичной фигуры на роль капитана, как Овчинников или Лоськов.Вполне логичным было избрать Митрюшкина, который подсказывает сзади всей команде. Считаю, что это правильно, - передаёт слова Наумова "Советский спорт".
Вратарь в этом сезоне провёл 17 матчей, в которых пропустил 21 мяч. В четырёх встречах Митрюшкин сохранил свои ворота в неприкосновенности.
"Локомотив" после 18 проведённых матчей в чемпионате имеет в копилке 37 очков и занимает третье место в таблице.