Экс-игрок сборной России раскритиковал работу Карпина в "Динамо"

Не понял решение "Динамо", когда взяли человека, который постоянно уезжал в командировку в сборную и не готовил команду в паузы.Играет сборная, клуб готовится к чемпионату, а главного человека нет - это большой пробел, - цитирует экс-игрока "Ахмата" "Матч ТВ".
Карпин возглавил "Динамо" летом 2025 года, однако к ноябрю команда находилась на 10-м месте в турнирной таблице, после чего в клубе приняли решение расстаться с тренером. Сейчас столичную команду возглавляет Ролан Гусев, который ранее был помощником Карпина.
"Динамо" в 19-м туре чемпионата дома примет "Крылья Советов", поединок запланирован на 1 марта.