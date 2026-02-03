Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Спартак
16:00
ПюникНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Экс-игрок сборной России раскритиковал работу Карпина в "Динамо"

Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов поделился мнением о периоде работы Валерия Карпина в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Сёменов признался, что изначально не понял решение клуба о назначении специалиста.

Не понял решение "Динамо", когда взяли человека, который постоянно уезжал в командировку в сборную и не готовил команду в паузы.
Играет сборная, клуб готовится к чемпионату, а главного человека нет - это большой пробел, - цитирует экс-игрока "Ахмата" "Матч ТВ".

Карпин возглавил "Динамо" летом 2025 года, однако к ноябрю команда находилась на 10-м месте в турнирной таблице, после чего в клубе приняли решение расстаться с тренером. Сейчас столичную команду возглавляет Ролан Гусев, который ранее был помощником Карпина.

"Динамо" в 19-м туре чемпионата дома примет "Крылья Советов", поединок запланирован на 1 марта.

