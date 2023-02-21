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Кавазашвили: загадал, чтобы в этом году "Спартак" стал чемпионом и выиграл Кубок. С Абаскалем это возможно

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Бывший голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили рассказал, что мечтает о чемпионстве красно-белых в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Загадал в этом году, чтобы "Спартак" стал чемпионом и выиграл Кубок России. Это будет настоящий фурор, такого давно не было. Хотелось бы это увидеть. Думаю, с Абаскалем это возможно", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров. В активе команды Гильермо Абаскаля 36 набранных очков. Отставание от "Зенита", лидирующего в чемпионате России, составляет 6 очков.

В Кубке России красно-белые вышли в четвертьфинал, где сыграют с "Локомотивом". Первый матч пройдет уже в среду, 22 февраля, на "РЖД Арене".


Кавазашвили Спартак Абаскаль
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