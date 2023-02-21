- Мы не обсуждали это с Алексеем. От нас ничего не зависит. Если предложение поступит, Алексей всегда поедет играть за сборную. Даже в таких условиях, - приводит комментарий Шпинева "РБ Спорт".
27-летний атакующий хавбек Алексей Миранчук является лидером "Торино", куда он перебрался летом 2022 года на правах годичной аренды, по системе гол плюс пас, забив 4 гола и оформив 4 результативных паса в 14 встречах Серии А. Алексей провел свою дебютную игру за сборную России в 19 лет в контрольном поеднике против Беларуси (4:2) в июне 2015 года и сразу же сумел отличиться. Всего в активе Миранчука 6 голов в 41 матче за национальную команду. Напомним, что воспитанник "Локомотива" вместе со сборной России выходил в четвертьфинал ЧМ в 2018 году. В данный момент Валерий Карпин не вызывает Миранчука из-за логистических причин.
Агент: Миранчук всегда поедет играть за сборную. Даже в таких условиях
Агент полузащитника "Торино" Алексея Миранчука Вадим Шпинев высказался о выступлении игрока за сборную России.
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