- Это не плюс и не минус. Если они захотят это сделать - они сделают. Почему это так должно волновать общественность? Это личное, интимное дело. Я вообще не уверен, что они будут брать российский паспорт. Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии. Но эта волна про российский паспорт каждый раз накатывает, - передает слова Орлова Sport24.
Ранее появилась информация, что 25-летний бразильский атакующий хавбек "Зенита" Малком и 26-летний бразильский полузащитник петербуржцев Клаудиньо получили согласие на оформление гражданства Российской Федерации, сообщалось, что паспорта России футболисты должны получить весной 2023 года. Малком и Клаудиньо выступали за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевали золотые медали футбольного турнира Олимпиады-2020 в Токио.
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Орлов: гражданство Малкома и Клаудиньо - их личное, интимное дело. Насколько знаю, они хотят играть за сборную Бразилии
Экс-телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с оформлением российского гражданства для бразильских игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"