- Трудно оценивать игру по таким погодным условиям, но если говорить честно, то "Спартак" интереснее в плане контроля мяча. Надеюсь, нам удастся исправить ход игры, - приводит комментарий Тикнизяна "Матч ТВ".
В данный момент проходит кубковый матч между "Локомотивом" и "Спартаком" (0:1, идет второй тайм). Команда Гильермо Абаскаля вышла вперед в первые 45 минут игры благодаря точному удару российского центрального хавбека Данилы Пруцева. Испанский специалист в этом матче выпустил 11 игроков с российским паспортом. В 17 туре РПЛ россиянин также сумел поразить ворота "железнодорожников" (2:1). Отметим, что воспитанник ЦСКА Наир Тикнизян, оставшийся в запасе, давал комментарий по игре прямо по ходу первого тайма. Сам Наир появился на поле на 59-й минуте.
Тикнизян: "Спартак" интереснее "Локомотива" в плане контроля мяча
Российский футболист "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о ходе кубкового матча между красно-зелеными и "Спартаком" .
Фото: ФК "Локомотив"