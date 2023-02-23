– Одиннадцать российских игроков в старте? Конечно, приятно. Думаю, надо стремиться к тому, чтобы русские ребята пробивались в основу. В команде посмеялись над этим – наконец-то удалось это сделать, – приводит слова Литвинова Sport24.
Накануне "Спартак" с минимальным счетом 1:0 одолел в гостях "Локомотив" в первой встрече четвертьфинала Кубка России. Автором единственного гола в матче на 16-й минуте стал Данил Пруцев. Второй тайм прошел под диктовку "железнодорожников". Команде Михаила Галактионова даже удалось сравнять счет под занавес встречи, но гол Макгеева был отменен из-за "пассивного" офсайда у Камано.
Дебютант "Локомотива" Артем Дзюба упустил две возможности поразить ворота Максименко. Сначала мяч после удара 34-летнего ветерана угодил в штангу, а затем он пробил выше пустых ворот в контратаке. Ответная игра состоится на стадионе "Открытие Банк Арена" 27 февраля.
Литвинов – об 11 россиянах в основе "Спартака": в команде посмеялись над этим
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов поделился отношением к тому, что в стартовом составе красно-белых на кубковую игру с "Локомотивом" вышли 11 россиян.
ФК "Локомотив"