"Именно официальное предложение от "Бешикташа" было одно, о котором писали в самом начале, — там было чуть меньше 4 млн евро. Последнее предложение, насколько я знаю, было в районе 5 млн евро плюс бонусы. Оно "Локомотив" не устроило. Была аргументация, что сейчас не тот момент и не то время, чтобы за такие деньги отпускать такого игрока", - приводит слова Банатина "Чемпионат".
Напомним, ранее "Бешикташ" сделал официальный запрос в "Локомотив" по переходу Дмитрия Баринова. Сообщалось, что сначала турецкая команда предложила за россиянина около 4 млн евро, но руководство красно-зеленых не было удовлетворено этим предложением. После этого представители "Бешикташа" заявляли, что переговоры завершились неудачей.
Дмитрий Баринов провел 21 матч в РПЛ и Кубке России в текущем сезоне, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Его контракт с красно-зелеными рассчитан до лета 2024 года.
Агент Баринова: от "Бешикташа" было одно официальное предложение. Оно не устроило "Локомотив"
Агент Павел Банатин, представляющий интересы Дмитрия Баринова, объяснил, почему его клиент не перебрался в "Бешикташ".
Фото: РИА Новости