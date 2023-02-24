- Возвращение на стадион ЦСКА по-прежнему что-то особенное? Конечно, я здесь провел четыре года, полюбил это место. Возвращаюсь как домой. Допускаю ли, что когда-то могу вернуться в ЦСКА? Почему нет?
25-летний Ахметов выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. К "Краснодару" полузащитник, родившийся в Кыргызстане, присоединился лишь летом прошлого года, перейдя из армейской команды на правах свободного агента. В текущем сезоне Ахметов сыграл за "быков" 22 матча во всех турнирах, в которых смог отметиться четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его контракт с "Краснодаром" рассчитан до июня 2024 года.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Ахметов: возвращаюсь на стадион ЦСКА как домой. Почему бы мне в будущем не вернуться в клуб?
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов допустил возможность своего возвращения в московский ЦСКА.
ФК "Краснодар"