"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в товарищеском матче

Команды разошлись миром — 1:1.
На 47-й минуте счёт в матче открыл защитник ростовского клуба Герман Игнатов. На 68-й минуте паритет восстановил форвард железнодорожников Николай Комличенко.
"Локомотив" свой следующий товарищеский матч проведёт 31 января с армянским клубом "Ноа". 1 февраля "Ростов" сыграет с московской "Родиной".
По итогам первой части сезона 2025/2026 "Локомотив" с 37 очками располагается на 3-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, "Ростов" с 21 баллом занимает 11-ю строчку.
В Абу-Даби, ОАЭ, завершился товарищеский матч между московским "Локомотивом" и "Ростовом".
Фото: ФК "Локомотив"