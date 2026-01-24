Матчи Скрыть

"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в товарищеском матче

В Абу-Даби, ОАЭ, завершился товарищеский матч между московским "Локомотивом" и "Ростовом".
Фото: ФК "Локомотив"
Команды разошлись миром — 1:1.

На 47-й минуте счёт в матче открыл защитник ростовского клуба Герман Игнатов. На 68-й минуте паритет восстановил форвард железнодорожников Николай Комличенко.

"Локомотив" свой следующий товарищеский матч проведёт 31 января с армянским клубом "Ноа". 1 февраля "Ростов" сыграет с московской "Родиной".

По итогам первой части сезона 2025/2026 "Локомотив" с 37 очками располагается на 3-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, "Ростов" с 21 баллом занимает 11-ю строчку.

