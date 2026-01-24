Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
БорацОтменён
Локомотив
1 - 1 1 1
РостовЗавершен

Керимов оценил возможный переход Айдына в ЦСКА

Футбольный комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов поделился мнением о потенциальном переходе в ЦСКА крайнего нападающего "Фенербахче" Огуза Айдына.
Фото: IMAGO
"Айдын — хороший универсальный футболист. В "Аланьяспоре" он играл только вингера, справа и слева. В "Фенербахче" мог закрыть сразу четыре позиции — играл правого и левого латераля, а также вингера. Даже выходил играть крайним защитником в четвёртке. В "Фенере" он был полезен как универсал, Жозе Моуринью его ценил", — сказал Керимов в беседе с "Чемпионатом".

Огуз Айдын на профессиональном уровне выступал только за турецкие клубы. С 2024 года он выступает за "Фенербахче", в составе которого на данный момент провел 57 матчей, забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач, выиграв с командой Суперкубок Турции 2025 года.

Контракт Айдына со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 10 млн евро.

