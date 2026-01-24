Матчи Скрыть

"Локомотив" и "Ростов" объявили составы на товарищеский матч

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Ростова" на товарищеский матч.
"Локомотив": Веселов, Ненахов, Сильянов, Морозов, Рамирес, Пруцев, Батраков, Вера, Карпукас, Пиняев, Воробьев

"Ростов": Ятимов, Мелехин, Прохин, Тарасов, Семенчук, Бабакин, Лангович, Мохеби, Щетинин, Зубенко, Сулейманов

Игра пройдет в Абу-Даби. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. "Ростов" находится на 11-й строчке с 21 баллом в своем активе.

