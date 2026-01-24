"Локомотив" и "Ростов" объявили составы на товарищеский матч

Фото: ФК "Локомотив"

: Веселов, Ненахов, Сильянов, Морозов, Рамирес, Пруцев, Батраков, Вера, Карпукас, Пиняев, Воробьев: Ятимов, Мелехин, Прохин, Тарасов, Семенчук, Бабакин, Лангович, Мохеби, Щетинин, Зубенко, СулеймановИгра пройдет в Абу-Даби. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. "Ростов" находится на 11-й строчке с 21 баллом в своем активе.