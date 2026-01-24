Агент Жубала рассказал о будущем игрока в "Краснодаре"

Леонардо Корначини, агент защитника "Краснодара" Жубала, ответил на вопрос о том, может ли футболист покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Фото: ФК "Краснодар"





Контракт Жубала с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 2 млн евро. За краснодарскую команду бразилец выступает с июля 2025 года. СМИ сообщают, что в его услугах заинтересованы французские клубы."Жубал не собирается покидать " Краснодар ". Он останется в клубе минимум до конца сезона. Про интерес французских клубов нам ничего неизвестно", — передает слова Корначини "Спорт-Экспресс" Жубал перешел в "Краснодар" из "Осера" на правах свободного агента. В составе "быков" футболист провел 10 встреч, в которых забил один мяч.Контракт Жубала с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 2 млн евро.