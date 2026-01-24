За краснодарскую команду бразилец выступает с июля 2025 года. СМИ сообщают, что в его услугах заинтересованы французские клубы.
"Жубал не собирается покидать "Краснодар". Он останется в клубе минимум до конца сезона. Про интерес французских клубов нам ничего неизвестно", — передает слова Корначини "Спорт-Экспресс".
Жубал перешел в "Краснодар" из "Осера" на правах свободного агента. В составе "быков" футболист провел 10 встреч, в которых забил один мяч.
Контракт Жубала с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 2 млн евро.
Агент Жубала рассказал о будущем игрока в "Краснодаре"
Леонардо Корначини, агент защитника "Краснодара" Жубала, ответил на вопрос о том, может ли футболист покинуть команду в зимнее трансферное окно.
