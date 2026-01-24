Матчи Скрыть

Экс-игрок "Спартака" и "Челси" перешел в казахстанский клуб

Бывший игрок "Спартака" и "Челси" Виктор Мозес перешел в казахстанский "Кайсар".
Фото: ФК "Кайсар"
"Руководство и тренерский штаб клуба считают, что опыт и навыки Виктора окажут положительное влияние на развитие команды и рост молодых игроков", - написано в заявлении клуба.

Виктор Мозес выступал за московский "Спартак" с 2020 по 2024 год. Всего за красно-белых футболист провел 84 матча, забил 10 голов и отдал 10 голевых передач. Трансферная стоимость нигерийского игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.

Последним клубом вингера был английский "Лутон Таун".

