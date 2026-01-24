Матчи Скрыть

Ярошик: я фанат ЦСКА, но для всех было бы интереснее видеть выше "Спартак"

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик высказался о конкуренции между армейским клубом и "Спартаком", а также о перспективах Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера красно-белых.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мне нравится испанский стиль футбола. Всегда наблюдаю за испанскими специалистами, потому что они показывают высокий класс. Интересно, как у Карседо получится проявить себя. От тренера "Спартака" всегда ждут высоких результатов.

Я фанат ЦСКА, но хотел бы видеть "Спартак" выше. Это было бы интереснее для всех. Хотелось бы, чтобы "Спартак" поднялся", — отметил Ярошик в беседе с "Чемпионатом".

Первую часть сезона 2025/2026 ЦСКА завершил на 4 месте турнирной таблицы ЦСКА с 36 очками в активе. "Спартак" с 29 баллами закончил первый отрезок сезона на 6-й позиции таблицы.

5 января красно-белых возглавил испанский специалист Хуан Карседо, ЦСКА с начала сезона 2025/2026 тренирует швейцарец Фабио Челестини.

