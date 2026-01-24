Стал известен игровой номер Сауся в "Спартаке" — источник

Как сообщает Metaratings, за красно-белых футболист будет выступать под 17-м номером, под которым играл в "Балтике".
По сведениям источника, в данный момент Саусь ожидает результатов медобследования, по результатам которых о его трансфере в "Спартак" будет объявлено официально.
Цвета "Балтики" Владислав защищает с 2024 года. В составе калининградской команды Саусь провел 51 матч, забил один мяч и отдал 5 результативных передач. В первой части сезона 2025/2026 на его счету — 19 игр, один гол и 2 ассиста.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 млн евро.
Фото: ФК "Балтика"