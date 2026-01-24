"Нани, ступив на землю благодатного Актобе, уже попробовал национальные блюда", - написано в Telegram-канале "Актобе".
Ранее в СМИ сообщалось, что игрок подпишет соглашение с "Актобе", рассчитанное на один год.
Луиш Нани выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2007 по 2015 год. Вместе с клубом португальский футболист стал обладателем Лиги чемпионов, 4 раза выигрывал чемпионат Англии и Суперкубок Англии.
Экс-игрок "МЮ" Нани прибыл в Актобе (фото)
Пресс-служба "Актобе" опубликовала фото прибытия Луиша Нани в Казахстан.
Фото: "Чемпионат"