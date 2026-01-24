Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
БорацОтменён
Локомотив
0 - 0 0 0
РостовПерерыв

Экс-игрок "МЮ" Нани прибыл в Актобе (фото)

Пресс-служба "Актобе" опубликовала фото прибытия Луиша Нани в Казахстан.
Фото: "Чемпионат"
"Нани, ступив на землю благодатного Актобе, уже попробовал национальные блюда", - написано в Telegram-канале "Актобе".



Ранее в СМИ сообщалось, что игрок подпишет соглашение с "Актобе", рассчитанное на один год.

Луиш Нани выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2007 по 2015 год. Вместе с клубом португальский футболист стал обладателем Лиги чемпионов, 4 раза выигрывал чемпионат Англии и Суперкубок Англии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится