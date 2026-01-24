Матчи Скрыть

Представитель Воробьева ответил на вопрос о контракте игрока с "Локомотивом"

Сергей Кушов, представитель нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева, ответил, будет ли игрок рассматривать предложения о новом контракте с железнодорожниками.
Фото: ФК "Локомотив"
Текущее соглашение Воробьева с "Локомотивом" рассчитано до 30 июня 2027 года.

"Ждем от "Локомотива" предложений, будем рассматривать их в первую очередь. А после уже отталкиваться от ситуации, которая будет. У Димы нет желания покидать "Локомотив", — отметил Кушов в беседе с "Матч ТВ".

В первой части сезона 2025/2026 Дмитрий Воробьев провел за "Локо" 21 матч, забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

