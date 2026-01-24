Кассьерра: ухожу, но всегда буду болеть за "Зенит"

Матчи Скрыть

Бывший игрок "Зенита" Матео Кассьерра попрощался с петербургским клубом.
"Я хочу поблагодарить клуб и Россию за все эти годы, когда меня и мою семью принимали с такой теплотой. Я хочу попрощаться и поблагодарить руководство, товарищей по команде, тренерский штаб и медицинский персонал, а особенно всех болельщиков за то теплое отношение, которое они всегда мне оказывали. Я ухожу, но всегда буду болеть за "Зенит". До свидания!" - написал Кассьерра в социальной сети.

Матео Кассьерра перешел в бразильское "Атлетико Минейро" вчера, 23 января. Соглашение с игроком рассчитано до конца декабря 2029 года.

Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит". Всего за сине-бело-голубых колумбийский футболист провел 127 матчей, забил 49 голов и отдал 23 результативные передачи. Трансферная стоимость Кассьерры по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 18-ти матчах.

