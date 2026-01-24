Ранее сообщалось, что игрок уже отправился в Турцию для подписания контракта с клубом.
"Динамо" правильно отпустило Макарова. Но он ушел бесплатно, а в свое время клуб отдал за него 7 млн евро. Это неудачный трансфер для клуба, они проиграли в деньгах. Сам Макаров за годы в команде в нее не вписался. Плюс мы услышали, что у игрока были плохие отношения с главным тренером.
Макаров — средний игрок и ушел в не самый сильный клуб. На него не было большого спроса", — отметил Гришин в беседе с "Советским спортом".
Денис Макаров перешел в "Динамо" из "Рубина" за 7,5 млн евро в августе 2021 года. В составе бело-голубых хавбек провел 121 матч, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.
Гришин не считает уход Макарова в "Кайсериспор" потерей для "Динамо"
Бывший футболист московского "Динамо" Александр Гришин прокомментировал переход полузащитника бело-голубых Дениса Макарова в турецкий "Кайсериспор".
Фото: ФК "Динамо" Москва