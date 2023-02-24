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Шишкин: "Локомотив" наиграл на ничью со "Спартаком". Гол Магкеева следовало засчитать

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Бывший футболист "Локомотива" и "Спартака" Роман Шишкин заявил, что гол защитника железнодорожников Станислава Магкеева в игре с красно-белыми должен был быть засчитан.
"Чемпионат"
- По правилам, наверное, можно "докопаться" до этого офсайда, но в динамике мне показалось, что это чистый гол, никаких погрешностей не было. Но правила есть правила, судьи сейчас очень гордятся этим эпизодом, хотя, на мой взгляд, этот момент подпортил весь рисунок игры. Можно было этот гол засчитать – и никто бы слова не сказал. В конце концов, "Локо" наиграл на ничью.

Напомним, победу в первом матче Кубка России одержал "Спартак". Победа досталась красно-белым благодаря голу полузащитника Данила Пруцева дальним ударом в первом тайме. Во второй половине встречи счет сравнял защитник "Локомотива" Станислав Магкеев, однако арбитры пошли на просмотр игрового момента и обнаружили, что форвард железнодорожников Франсуа Камано оказался в положении вне игры. Гол Магкеева был отменен, а "Локомотив" потерпел поражение в домашней игре.

Источник: "РБ Спорт"


Кубок России Шишкин Локомотив Спартак Магкеев
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