"Будет ли матч с «Зенитом» для меня принципиальным, так как это мой родной клуб? У меня всегда так было: не важно, играл я в клубе-сопернике или нет, настраиваться нужно одинаково на любую игру. "Зениту" - огромное спасибо за опыт, за школу, за поддержку. Но сейчас время уже прошло. Это такой же соперник как любой другой. Мы - андердог, большинство предсказуемо отдает победу "Зениту". Но каждый матч - это желание, старание, красивая игра. В "Зените" - такие же люди, как и мы. Игра рассудит и расставит все по местам", - цитирует Кубышкина пресс-служба ульяновской "Волги".
Напомним, матч четвертьфинала Кубка России "Волга" - "Зенит" состоится в Ульяновске сегодня, 25 февраля, и начнется в 14:30 по московскому времени.
Илья Кубышкин является воспитанником академии петербургского "Зенита". 27-летний полузащитник перешел в "Волгу" в начале февраля этого года из "Кубани" на правах свободного агента. В этом сезоне на его счету всего 4 сыгранных матча и 139 минут игрового времени. За это время россиянин не отметился ни одним результативным действием. Ранее футболист представлял курский "Авангард", с которым добирался до финала Кубка России в сезоне 2017/18 и уступил в нем "Тосно" (2:1).
Полузащитник "Волги" Кубышкин: в "Зените" такие же люди, как и мы. Игра расставит все по местам
Хавбек "Волги" Илья Кубышкин прокомментировал шансы ульяновской команды в матче 1/4 финала Кубка России против "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"