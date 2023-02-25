"Клаудиньо не прилетел в Ульяновск, потому что качество полей может влиять на определенную группу мышц. Проблемы были и у Мантуана, но он сможет сыграть", - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".
Напомним, встреча "Волга" - "Зенит" состоится сегодня, 25 февраля, и начнется в 14:30 по Москве.
Вчера, 24 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильскому легионеру "Зенита" Клаудиньо. 26-летний полузащитник перебрался в "Зенит" летом 2021 года из "Ред Булл Брагантино". Контракт клуба с игроком заключен на 5 лет, а сумма трансфера составила 12 млн евро. В текущем сезоне новоиспеченный россиянин сыграл в 19 матчах за "сине-бело-голубых", в которых забил 3 мяча и отда 8 результативных передач.
Семак: Клаудиньо не прилетел в Ульяновск, потому что качество полей может влиять на определенную группу мышц
Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал отсутствие полузащитника Клаудиньо в Ульяновске перед матчем 1/4 финала Кубка России против "Волги".
Фото: ФК "Зенит"