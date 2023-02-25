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АугсбургЗавершен
РБ Лейпциг
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Хоффенхайм
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Лучшим игроком матча "Волга" Ульяновск – "Зенит" был признан Бакаев

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Стал известен лучший игрок кубкового матча между ульяновской "Волгой" и "Зенитом" (0:3).
Сегодня "Зенит" разгромно обыграл "Волгу" из Ульяновска со счетом 3:0. Петербуржский коллектив усилиями российского полузащитника Зелимхана Бакаева открыл счет на 33-й минуте матча, который после подачи Вендела переправил мяч в ворота головой. Также голы на счету Матео Кассьерры и Ивана Сергеева. По итогам встречи именно воспитанник "Спартака" был признан лучшим игроком поединка.


Зелимхан Бакаев, перебравшийся в "Зенит" летом 2022 года, в этом сезоне набрал 2+2 по системе гол плюс пас в 21 матче за петербуржцев. Сегодня экс-спартаковец забил свой первый гол за "Зенит" с игры.


Зенит Волга Ул Бакаев З
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