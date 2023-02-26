-Этот сезон для меня не последний? Не знаю, так говорить нельзя, по окончании сезона мы сядем с руководством и обсудим перспективы в будущем. Силы и желание есть, а дальше будет видно, нужно дождаться конца сезона, посмотреть, что будет с командой, у нас тяжелая ситуация.
Игорю Лебеденко 39 лет. Он является уроженцем Москвы и воспитанником "Торпедо". В родной клуб он вернулся в 2019 году. В текущем сезоне, по окончании которого его контракт с клубом истекает, Лебеденко отметился двумя забитыми мячами в 19 матчах за "Торпедо" во всех турнирах. Нападающий стал автором самого возрастного гола в истории Российской Премьер-Лиги. Также Лебеденко выступал за "Локомотив", "Ахмат", воронежский "Факел" и другие команды.
Источник: "ТАСС"
39-летний Лебеденко: этот сезон для меня не последний? Так говорить нельзя
Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко отказался утверждать, что после окончания текущего сезона он завершит свою игровую карьеру.
ФК "Торпедо"