– Несомненно, Пиняев – талантливый футболист. Но свой уровень надо подтверждать каждый день. Много игроков так и остались в статусе "подающих надежды". У Пиняева сейчас хороший возраст. В восемнадцать лет вообще-то люди играют в том же "Манчестер Юнайтед", в топовых европейских клубах. А мы все чего-то ждем и рассуждаем о будущем. Для футболиста будущее начинается именно сегодня, – цитирует Семина "СЭ".
Сергей Пиняев перебрался в стан "железнодорожников" из самарских "Крыльев Советов" вместе с Максимом Глушенковым. 18-летний нападающий подписал контракт сроком на три с половиной года. Пиняев ярко проявил себя в контрольных матчах, однако в дебютном официальном матче со "Спартаком" ему не удалось отличиться. Вышедший на замену Глушенков действовал более эффективно и даже поучаствовал в отмененном голе Магкеева.
В ответном кубковом матче со "Спартаком" Пиняев начнет игру в стартовом составе. Игра стартует в 20:00 по мск.
Семин – о Пиняеве: в 18 лет люди играют в том же "МЮ", в топовых европейских клубах. А мы все чего-то ждем
Экс-главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин оценил игру 18-летнего новичка красно-зеленых Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"