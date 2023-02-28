"Игра с "Локомотивом" на нашем новом стадионе. Закончили 2:2, один из мячей забил Павлюченко. Хиддинк позволил себе реплику: "Я же вас просил привезти мне Павлюченко, а вы мне кого? Всего-то Кокорина привезли", - цитирует Лахиялова Sport24.
Напомним, Гус Хиддинк тренировал "Анжи" с 2012 по 2013 год. Летом 2013-го "Анжи" подписал Александра Кокорина из "Динамо", но в то же трансферное окно вернул форварда обратно бело-голубым.
После "Анжи" Гус Хиддинк возглавлял сборную Нидерландов, "Челси" и сборную Кюрасао. В 2021-м году нидерландский специалист объявил о завершении тренерской карьеры.
"Я же просил вас Павлюченко, а вы мне всего-то Кокорина привезли". Лахиялов - о словах Хиддинка про трансферы в "Анжи"
Бывший форвард "Анжи" Шамиль Лахиялов заявил, что Гус Хиддинк просил привезти в махачкалинский клуб Романа Павлюченко.
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