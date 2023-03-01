"Я ничего не советую ему по этому поводу. Могу подсказать в каких-то игровых моментах, дать в неформальном разговоре взгляд со стороны. Пусть празднует, если ему нравится, - лишь бы было побольше поводов праздновать", - цитирует Корниленко Metaratings.
Напомним, Писарский забил в первом же официальном матче за "Крылья Советов" в рамках Кубка России с московским "Динамо".
Писарский, ранее выступавший под фамилией Сычевой, перебрался в "Крылья Советов" из "Оренбурга" в январе этого года. Нападающий является одним из лучших бомбардиров РПЛ в текущем сезоне, забив в осенней части чемпионата России 14 голов в 15 сыгранных матчах. Также на его счету две результативные передачи.
Корниленко: пусть Писарский празднует голы, как ему нравится
Спортдиректор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал то, как форвард самарцев Владимир Писарский отпраздновал свой дебютный гол с дирижерской палочкой.
Фото: ФК "Крылья Советов"