- Сможет ли Дзюба чему-то научить Пиняева в "Локомотиве"? Сергей – парень здравомыслящий. Вне зависимости от того, кто будет приходить и уходить, надо думать своей головой и заниматься своим развитием.
Напомним, 18-летний Сергей Пиняев перешел в "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" только в зимнее трансферное окно. Тогда же стан железнодорожников пополнил нападающий Артем Дзюба. Оба игрока уже успели дебютировать за "Локомотив" в официальных матчах, сыграв в Кубке России с московским "Спартаком". Ни Дзюба, ни Пиняев не смогли отметиться в двух играх с красно-белыми результативными действиями.
Источник: Metaratings
Корниленко: Пиняеву в "Локомотиве" надо думать своей головой, а не учиться чему-то у Дзюбы
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко оценил шансы полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева чему-то научиться у своего одноклубника Артема Дзюбы.
ФК "Локомотив"