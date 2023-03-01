– Почему здесь (в эпизоде с Игнатовым и Тикнизяном, который привел ко второму голу в ворота "железнодорожников") Сергей Иванов должен отменять чистый гол? Я могу так же красиво упасть, видя, что проигрываю борьбу. Что и сделал Тикнизян. Сам "насрал" в том эпизоде, из-за него забили гол. Сам виноват, судья здесь совершенно ни при чем. Иванов отсудил идеально, хочу каждый раз видеть такое судейство, – цитирует Быстрова "СЭ".
"Локомотив" проиграл оба четвертьфинальных матча "Спартаку" и вылетел в нижнюю сетку Кубка России. В первой встрече на "РЖД Арене" гости оказались сильнее со счетом 1:0, а в ответной встрече добились победы на своем поле с разницей в два мяча - 4:2. После второй игры руководство "железнодорожников" подало апелляцию на работу арбитра Сергея Иванова. Красно-зеленые попросили ЭСК РФС дать профессиональную оценку некоторым принятым решениям.
Быстров – о судействе дерби между "Спартаком" и "Локо": Тикнизян сам "насрал" в том эпизоде. Иванов отсудил идеально
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров оценил судейство Сергея Иванова в ответной встрече 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и "Локомотивом" (4:2).
Фото: ФК "Спартак"