- Полуфиналисты Кубка сейчас в боевом настрое. Просто не будем ни с кем. Конечно, в хорошей форме "Спартак", сыграть с ними было бы сложнее всего. ЦСКА может встретиться с ними и в финала. Думаю, у армейцев хорошие шансы выиграть титул в этом году. Взять Кубок вполне возможно, - приводит мнение Непомнящего "Чемпионат".
Нынешний розыгрыш Кубка России проходит по новому формату. Сначала команды были посеяны в группы. Первые 2 клуба выходили в Путь РПЛ, а 3-й коллектив попадал в нижнюю сетку. ЦСКА был определен в квартет D. По итогам 6 туров команда Владимира Федотова набрала 13 очков и заняла 2-ю строчку, пропустив "Урал". В первом раунде плей-офф столичный коллектив встречался с "Краснодаром". Исход противостояния "армейцы" решили еще в первом матче в Москве, отправив в ворота южан 3 безответных мяча. Второй поединок, который проходил на домашней арене "Краснодара", завершился минимальным поражением ЦСКА. Сегодня жребий определил следующего соперника москвичей. Им стали "Крылья Советов", прошедшие "Динамо" (2:1, 1:1).
Непомнящий: у ЦСКА хорошие шансы выиграть Кубок России
Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах ЦСКА в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"