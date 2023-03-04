– Мешков начал играть в какую-то игру – невозможно делать перекос против одной и той же команды. Для чего нам ВАР тогда? Беда происходит. Судья отнял чистый гол у "Спартака", для меня это так. Соболев не нарушал правила. Не понимаю, зачем так делать. Более того, Мешков же воспитывает молодых арбитров, от этого его решение еще ужаснее, – приводит слова Федотова "РБ Спорт".
Сегодня, 4 марта, в рамках 18-го тура чемпионата России "Спартак" в родных стенах потерял очки с "Уралом", сыграв вничью 2:2. По ходу встречи гости дважды выходили вперед после точных ударов Рая Влута и Эрика Бикфалви, но каждый раз Руслан Литвинов сравнивал счет. На 86-й минуте команда Гильермо Абаскаля могла вырвать волевую победу, но арбитр Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева.
Благодаря этому результату "Спартак" набрал 37 очков. Главный конкурент "Спартака" "Зенит" сегодня сыграет с "Пари НН". В случае победы петербуржцев отрыв возрастет до 8 очков. "Урал" с 22 балами по-прежнему находится на десятом месте.
Экс-судья Федотов: Мешков начал играть в какую-то игру. Он отнял чистый гол у "Спартака"
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод в концовке матча 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Уралом" (2:2) с незасчитанным голом Александра Соболева.
Фото: РФС