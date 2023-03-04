– Я тренер, у нас есть штаб, работаем и отвечаем за команду, стараемся, чтобы она играла лучше. Компетентные органы, отвечающие за судейство, проанализируют ситуацию и дадут комментарий. Наверное, они тоже допускают ошибки, хотят работать над этим. Я как тренер стараюсь заниматься тем, чем я должен – исправляться, становиться лучше, работать над ошибками, – приводит слова Абаскаля "Матч ТВ".
Сегодня, 4 марта, в рамках 18-го тура чемпионата России "Спартак" в родных стенах потерял очки с "Уралом", сыграв вничью 2:2. По ходу встречи гости дважды выходили вперед после точных ударов Рая Влута и Эрика Бикфалви, но каждый раз Руслан Литвинов сравнивал счет.
На 86-й минуте команда Гильермо Абаскаля могла вырвать волевую победу, но арбитр Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева.
Благодаря этому результату "Спартак" набрал 37 очков. Главный конкурент "Спартака" "Зенит" сегодня сыграет с "Пари НН". В случае победы петербуржцев отрыв возрастет до 8 очков. "Урал" с 22 балами по-прежнему находится на десятом месте.
Абаскаль – об отмененном голе Соболева: компетентные органы, отвечающие за судейство, проанализируют ситуацию
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал решение арбитра Виталия Мешкова отменить гол Александра Соболева в концовке матча РПЛ с "Уралом" (2:2).
Фото: ФК "Спартак"