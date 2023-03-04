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Галактионов – о победе над "Ростовом": показали что "Локомотив" - единая команда, которая бьется и добивается результата

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Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов поделился мыслями по поводу победы над "Ростовом" (3:1).
Фото: ФК "Локомотив"
- Очень тяжелый матч, учитывая особенности поля и очень хорошего соперника, лидера чемпионата. Для нас, с учетом турнирной ситуации, каждый матч как финал. Победа важная, трудовая. Мы показали себя единой командой, способной биться и добиваться результата, - приводит мнение Галактионова "Матч ТВ".

Сегодня специалист из России Михаил Галактионов провел свой дебютный поединок в качестве рулевого "Локомотива". Ранее столичный коллектив под руководством тренера молодежной сборной России сыграл 4 поединках Кубка России, в которых 3 раза проиграл и одержал одну победу. Первая же игра в рамках российского первенства для Галактионова оказалась удачной. Его команда смогла обыграть "Ростов", идущий на 3-м месте, со счетом 3:1. Хет-трик на счету новобранца "железнодорожников" Артема Дзюбы. После 18 сыгранных туров "железнодорожники" набрали 16 очков и переместились на 13-ю строчку, для того, чтобы выйти из зоны стыков москвичам необходимо отыграть 3-х очковый гандикап от "Пари НН", идущего на 12 месте.


Локомотив Галактионов
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