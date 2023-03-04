Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
14:00
Крылья СоветовНе начат
П1 1.76X 3.8П2 4.8
Краснодар
16:30
ТорпедоНе начат
П1 1.48X 4.6П2 6.6
Сочи
19:30
ЦСКАНе начат
П1 3.4X 3.75П2 2.17

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
12:00
ВелесНе начат
П1 2.03X 3.3П2 3.8
Енисей
13:00
ВолгарьНе начат
П1 1.85X 3.55П2 4.2
Акрон
14:30
Краснодар-2Не начат
П1 1.72X 3.7П2 4.8
Родина
15:00
ШинникНе начат
П1 2.31X 3.25П2 3.15
Динамо Мх
16:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.85X 3.1П2 2.6
Нефтехимик
17:30
АланияНе начат
П1 2.85X 3.3П2 2.47

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
17:00
ЭвертонНе начат
П1 2.8X 3.05П2 2.8
Ливерпуль
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.55X 3.65П2 2.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вальядолид
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.43X 3.2П2 3.15
Барселона
18:15
ВаленсияНе начат
П1 1.54X 4.3П2 6.4
Райо Вальекано
20:30
АтлетикНе начат
П1 2.9X 3.1П2 2.7
Бетис
23:00
Реал МадридНе начат
П1 4.6X 3.9П2 1.83

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Специя
14:30
ВеронаНе начат
П1 2.7X 3.05П2 2.9
Сампдория
17:00
СалернитанаНе начат
П1 2.42X 3.2П2 3.2
Интер
20:00
ЛеччеНе начат
П1 1.42X 4.7П2 8.2
Рома
22:45
ЮвентусНе начат
П1 2.85X 3.1П2 2.85

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
17:30
ГертаНе начат
П1 1.55X 4.5П2 5.8
Вольфсбург
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.55X 3.45П2 2.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Труа
15:00
МонакоНе начат
П1 5.8X 4.6П2 1.53
Монпелье
17:00
АнжеНе начат
П1 1.82X 3.65П2 4.6
Страсбур
17:00
БрестНе начат
П1 2.07X 3.3П2 3.95
Реймс
17:00
АяччоНе начат
П1 1.63X 3.85П2 6
Тулуза
17:00
КлермонНе начат
П1 1.79X 3.8П2 4.5
Лион
19:05
ЛорьянНе начат
П1 1.59X 4.3П2 5.6
Ренн
22:45
МарсельНе начат
П1 2.85X 3.35П2 2.55
Реклама лига ставок Сделать ставку

Петржела: я с самого начала сезона говорил, что у "Зенита" нет конкурентов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил отрыв команды от второго места в чемпионате России на 8 очков.
Фото: Getty Images
"Можно ли считать "Зенит" чемпионом после этой победы? Я не могу пока об этом сказать, потому что это еще не конец. Но с самого начала сезона говорил, что у "Зенита" нет конкурентов", - приводит слова Петржелы "СЭ".

Вчера, 4 марта, "Зенит" одержал победу над "Пари НН" в 18 туре РПЛ (3:0) и увеличил свой отрыв в чемпионской гонке до 8 очков. На данный момент коллектив Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 баллов за 12 матчей до конца чемпионата страны. Московский "Спартак" занимает второе место с 37 очками.


Петржела Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Football Insider: агент Фирмино подтвердил, что игрок уйдет из "Ливерпуля" в конце сезона
Петржела - о хет-трике Дзюбы: вероятно, он действительно сильнейший нападающий в России
Тони Кроос - об экипировке "Реала": рубашка поло - не футбольная форма, она не годится для игры
Гаджиев - о матче "Спартака" с "Уралом": главное - игра, а судейство - второстепенное 1
Петржела: я с самого начала сезона говорил, что у "Зенита" нет конкурентов
Спаллетти - о прерванной семиматчевой серии побед "Наполи": мы отдали все, но нам не хватило привычного качества
Семак - об интервью Дзюбы: быть хорошим для всех невозможно 2
Мбаппе - о 201 забитом мяче за "ПСЖ": я здесь, чтобы писать историю
24-летний Мбаппе забил 201-й гол за "ПСЖ" и стал лучшим бомбардиром в истории парижан
Голы Мбаппе и Месси помогли "ПСЖ" обыграть "Нант" в матче с шестью голами. Отрыв от "Марселя" вырос до 11-ти очков
Дубль Депая и гол Гризманна помогли "Атлетико" разгромить "Севилью" и подняться на третье место
Гол Йовича помог "Фиорентине" обыграть "Милан" в рамках 25-го тура Серии А
Дзюба: устали от падений Комличенко
04 марта
Аршавин – о хет-трике Дзюбы: Артем использовал детские ошибки игроков "Ростова" 3
Галактионов – о победе над "Ростовом": показали что "Локомотив" - единая команда, которая бьется и добивается результата