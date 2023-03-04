"Можно ли считать "Зенит" чемпионом после этой победы? Я не могу пока об этом сказать, потому что это еще не конец. Но с самого начала сезона говорил, что у "Зенита" нет конкурентов", - приводит слова Петржелы "СЭ".
Вчера, 4 марта, "Зенит" одержал победу над "Пари НН" в 18 туре РПЛ (3:0) и увеличил свой отрыв в чемпионской гонке до 8 очков. На данный момент коллектив Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 баллов за 12 матчей до конца чемпионата страны. Московский "Спартак" занимает второе место с 37 очками.
Петржела: я с самого начала сезона говорил, что у "Зенита" нет конкурентов
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил отрыв команды от второго места в чемпионате России на 8 очков.
Фото: Getty Images