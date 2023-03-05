- Слушайте, Малком просто разрывает! Я рядом с ним еще с тех пор, как ему было 13 лет, и по моему мнению он просто топ! – приводит мнение Гарсии "РБ Спорт".
Вчера Малком помог "Зениту" в Санкт-Петербурге разгромно обыграть "Пари НН". Новый гражданин РФ сумел отметиться двумя точными попаданиями. Это второй дубль игрока за 3 матча. Ранее Малком также отметился 2 мячами в кубковом поединке против "Факела" (2:0). Всего в этом сезоне у бывшего футболиста "Барселоны" 17 голов и 7 ассистентских действий в 24 встречах за петербуржский коллектив во всех соревнованиях. Малком забил уже 14-й гол в РПЛ, что позволяет ему лидировать в гонке голеадоров турнира, опередив Писарского и Промеса по дополнительным показателя (меньше голов с пенальти).
Агент: Малком просто разрывает!
Агент нового гражданина России Малкома Луис Фернандо Гарсия поделился мнением по поводу игры нападающего за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"