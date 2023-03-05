- Ошибка. Бывает. Все люди ошибаются. Я тоже на поле ошибаюсь — больше, чем он. Пас неточный отдал — ошибка, а он неправильно свистнул — это уже роковая ошибка, - приводит мнение Соболева "РБ Спорт".
Вчера "Спартак" в Москве не смог переиграть "Урал" Виктора Гончаренко и отстал от "Зенита", идущего на 1-й строчке, на 8 очков. Команды забили друг другу по два мяча. Отметим, что столичный коллектив дважды по ходу игры уступал в счете. В самой концовке поединка вышедший за замену российский форвард Александр Соболев после столкновения голкипера екатеринбуржце Ильи Помазуна с игроками отправил мяч в пустые ворота. Главный арбитр встречи Виталий Мешков подумал, что в эпизоде было нарушение правил и свистнул фол в атаке, тем самым даже после просмотра ВАР судья не имел права изменить свое решение.
Соболев – о судействе Мешкова: все ошибаются. Бывает. Я тоже на поле ошибаюсь – больше, чем он
Российский футболист "Спартака" Александр Соболев поделился мыслями по поводу судейства Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ против "Урала" (2:2).
Фото: ФК " Спартак"