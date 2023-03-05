"Может, до второго отмененного гола мы играли в хороший футбол, было преимущество. Наши ошибки развернули игру, отдали инициативу. Эти глупые ошибки, которые позволили соперники провести несколько атак в конце первого тайма, начали психологически давить и на нас тоже", - цитирует Осинькина "СЭ".
"Крылья Советов" уступили "Динамо" в стартовом туре РПЛ после зимнего перерыва (0:1). Победный гол в концовке встречи забил Константин Тюкавин, вышедший на замену во втором тайме. По ходу игры самарцы дважды могли выходить вперед, но два гола команды Игоря Осинькина были отменены после просмотра видеоповтора.
В следующем туре "Крылья Советов" в гостях сыграют с ЦСКА. Встреча пройдет в воскресенье, 12 марта.
Осинькин: до второго отмененного гола у нас было преимущество, наши ошибки развернули игру
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал поражение от "Динамо" в матче 18-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"