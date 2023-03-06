- Я так и ждал, что Дзюбы не будет в расширенном списке, хотя история была бы красивой. Приехал в Ростов, забил три мяча на глазах главного тренера сборной. Но, в любом случае, Карпин решил так, — значит, так тому и быть, - приводит мнение Мора "Матч ТВ".
Наставник сборной России Валерий Карпин решил не взывать на учебно-тренировочный сбор команды, который начнется 19 марта и продолжится до 28 числа этого же месяца, лучшего бомбардира в истории сборной России и РПЛ Артема Дзюба, защищающего цвета московского "Локомотива". Этот сезон Артем начинал в чемпионате Турции в составе "Аданы Демирспор". За турецкий коллектив россиянин отыграл всего 5 поединков, в которых сумел отметиться 1 забитым мячом. В ноябре форвард покинул турецкий клуб, а в феврале вернулся в РПЛ, подписав договор с "Локомотивом". Воспитанник "Спартака" ударно вернулся в Россию, отправив в первом же матче российского первенства три гола в ворота "Ростова" Валерия Карпина (3:1).
Мор: ждал, что Дзюбы не будет в расширенном списке, хотя история была бы красивой
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор поделился мыслями по поводу отсутствия форварда "Локомотива" Артема Дзюбы в заявке сборной России на товарищеские матчи.
Фото: ФК " Локомотив"