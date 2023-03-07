"Будем играть в Химках. Для нас нет разницы, где пройдет матч. Мы все в одинаковых условиях. В "Лужниках" поле не готово. А в Химках мы на хорошем поле сыграем. Лучше на хорошем поле играть, чем на плохом", – цитирует Иванова Vprognoze.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что РПЛ признала газон в "Лужниках" непригодным для проведения матча 19 тура чемпионата России "Торпедо" - "Урал" по результатам инспекционной проверки. Встреча назначена на 11 марта и может быть перенесена на резервную арену "черно-белых" - "Арену Химки".
"Урал" по итогам 18 туров занимает 10 строчку в РПЛ. В их активе 22 набранных очка. "Торпедо" на данный момент набрали всего 7 баллов и таким образом замыкают турнирную таблицу, находясь в зоне вылета.
Президент "Урала" - о возможном переносе матча из "Лужников": нет разницы, где пройдет матч. Все в одинаковых условиях
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал возможность переноса матча со столичным "Торпедо" из "Лужников" на резервный стадион "автозаводцев" - "Арену Химки".
Фото: РИА Новости