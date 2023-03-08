"Что касается посещаемости, то я не понимаю, что происходит. Да, я слышал что-то о Fan ID, но не вдавался в подробности. Я предпочитаю концентрироваться на позитиве. Я хочу поздравить тех, кто был на стадионе в матче с "Крыльями", кто пришел нас поддержать. Конечно, нелегко, когда такая посещаемость, потому что при полном стадионе ощущаешь все иначе. Если честно, лично я все равно больше фокусируюсь на игре, а не на количестве зрителей. Я настраиваюсь, чтобы сделать счастливыми тех, кто находится на стадионе. Самый ли это тихий стадион, на котором я играл в своей жизни? Были ковидные времена, как и еще несколько подобных игр в карьере. Конечно, я предпочел бы выступать на полном стадионе, но не хочу сравнивать", - цитирует Даса "Чемпионат".
В этом сезоне на матчах РПЛ применяется система персонифицированного учета болельщиков, известная как Fan ID. Для посещения игр, на которых работает эта система, помимо билета, необходим заранее оформленный электронный паспорт болельщика. Его можно оформить только в регионах, где есть клубы РПЛ, однако он может быть аннулирован во внесудебном порядке при наличии информации о намерении осуществить правонарушение. В осенней части розыгрыша первенства России эта система работала в 5 городах - Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, что вызвало значительное снижение посещаемости на их стадионах. Начиная с весенней части сезона, действие Fan ID вводится на всех стадионах РПЛ.
Эли Даса перешел в "Динамо" на правах свободного агента из "Витесса" осенью 2022 года. Контракт 29-летнего защитника сборной Израиля с клубом рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он принял участие в 15 матчах за "бело-голубых" во всех соревнованиях и отличился одной результативной передачей.
Даса - о посещаемости при Fan ID: не понимаю, что происходит
Израильский защитник столичного "Динамо" Эли Даса поделился мнением о низкой посещаемости матчей РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"