- Хотел бы, чтобы Арсен Захарян представлял сборную Армении. Главное, чтобы он хотел сердцем представлять нашу страну. Если это и случиться, Арсен точно даст качество нашей сборной. Не знаю, возможно ли это юридически, но главное, чтобы он сам захотел представлять Армению.
19-летний полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян является этническим армянином. Осенью 2022 года в СМИ появлялись слухи о том, что футболист может принять спортивное гражданство Армении, чтобы оформить свой переход в лондонский "Челси". Сам Захарян уже заигран за сборную России и попал в расширенный состав национальной команды на ближайшие товарищеские матчи. Отметим, что вчера, 7 марта, стало известно, что российский защитник "Локомотива" Наир Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении.
Источник: Sport24
Озбилиз: хотел бы, чтобы Захарян представлял сборную Армении и чтобы он сердцем желал этого
Экс-нападающий "Спартака" Арас Озбилиз заявил, что хотел бы, чтобы полузащитник "Динамо" Арсен Захарян представлял сборную Армении.
ФК "Динамо"