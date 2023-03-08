- Не вижу ничего неожиданного в том, что Артем сейчас хорошо себя проявляет. Не знаю, почему у него не сложилось в Турции, но не сомневался - и не сомневаюсь - в футбольных качествах Дзюбы. Это классный форвард, который заслуженно продолжает писать свою уникальную историю в чемпионате России.
34-летний Артем Дзюба начинал текущий сезон в турецком "Адана Демирспор". В эту команду нападающий перешел из санкт-петербургского "Зенита", с которым не смог договориться о продлении контракта. В ноябре 2022 года Дзюба расторг контракт с "Адана Демирспор", а в февраля 2023 года подписал соглашение до конца сезона с московским "Локомотивом". В первом же матче за железнодорожников в рамках Российской Премьер-Лиги нападающий отметился голевым хет-триком в ворота "Ростова" (3:1).
Источник: "Спорт-Экспресс"
Черчесов: Дзюба - классный форвард, который заслуженно продолжает писать свою уникальную историю в РПЛ
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
ФК "Локомотив"