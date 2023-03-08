- После матча с "Уралом" у красно-белых почти не осталось шансов догнать "Зенит". Восемь очков — слишком большой отрыв. Думаю, у команды Семака больше нет конкурентов в этом сезоне, учитывая, как уверенно они выступают, - приводит мнение Непомнящего "РБ Спорт".
"Зенит" и "Спартак" занимают 1-е и 2-е местро в таблице в нынешнем розыгрыше РПЛ. Коллективы по-разному сыграли после возобновления российского первенства. Команда Гильермо Абаскаля дома потеряла очки с "Уралом" Виктора Гончаренко (2:2), а коллектив из Санкт-Петербурга разгромно обыграл "Пари НН" Артема Горлова (3:0). Теперь петербуржцы набрали 45 очков после 18 сыгранных туров, что на 8 больше, чем москвичи. Команды сыграют очный поединок в рамках 26-го тура российского чемпионата. Отметим, что "Зенит" является действующим чемпионом РПЛ, а "Спартак" - действующий обладатель Кубка России.
Непомнящий: после матча с "Уралом" у "Спартака" почти не осталось шансов догнать "Зенит"
Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мыслями по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"