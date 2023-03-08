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Балахнин: в РПЛ есть "Зенит" и есть группа команд, которые борются за места со 2-е по 6-е

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Экс-наставник "Ростова" Сергей Балахнин поделился мыслями по поводу распределения место в РПЛ по итогам сезона.
Фото: ФК "Зенит"
- Есть "Зенит" и есть группа команд, которые борются за места со 2-е по 6-е. Любая из этих команд может занять любое из этих мест. Если говорить о "Ростове", то он и "Динамо" сейчас команды, которые не усилились в зимнюю паузу. У них потенциал игроков лучше не стал, - приводит мнение Балахнина Vprognoze.ru.

"Зенит", "Спартак" и "Ростов" - составляют тройку лидеров нынешнего розыгрыша РПЛ. 4-е место в таблице у "Динамо", 5-е занимает ЦСКА, а на 6-м месте находится "Ахмат". Петербуржский коллектив после 18 сыгранных туров уверенно лидирует в таблице, опережая "Спартак", идущий на строчку ниже, на 8 баллов. Команда Валерия Карпина отстает от столичного клуба на 2 очка и на 10 от подопечных Сергея Семака.

Отметим, что петербуржцы с 2018 года четырежды завоевывали золотые медали российского первенства. В случае, победы в нынешнем розыгрыше турнира, "Зенит" станет 10-кратным чемпионом (9 в РПЛ и 1 в чемпионате СССР) и получит на свою эмблему вторую звезду. В следующем туре "Зенит" дома примет "Химки", "Спартак" в Москве встретится с "Факелом", а "Ростов" сыграет с "Пари НН".


Зенит Балахнин Спартак
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