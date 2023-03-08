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Форвард "Крыльев Советов" Шитов – о Кубке России: ЦСКА - хороший соперник. Об игре со "Спартаком" даже не задумывался

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Российский футболист "Крыльев Советов" Владислав Шитов поделился мыслями по поводу жеребьевки Кубка России.
Фото: РИА Новости
- ЦСКА — хороший соперник. Думаю, будут интересные игры. Хотелось сыграть со "Спартаком"? Если честно, об этом даже не задумывался. Просто ждал, какой нам выпадет соперник, - приводит слова Шитова Sport24.

Жребий 1/2 финала Кубка России определил в пару к "Крыльям Советов" ЦСКА. В рамках РПЛ самарцы встречались со столичным коллективом в рамках 8-го тура РПЛ. Тогда победу праздновали армейцы благодаря точному удару российского защитника Игоря Дивеева. Форвард команды Игоря Осинькина Владислав Шитов – выпускник академии "Спартака". Этой зимой руководство самарского коллектива приняло решение выкупить футболиста, находящегося в аренде. Форвард подписал соглашение с волжским клубом до июня 2026 года. В текущем сезоне россиянин провел за волжан 20 встреч, в которых сумел отметиться 2 точными попаданиями в сетку ворот соперников. Игроку необходимо примерно 314 игровых минут для забитого гола.


Шитов Кубок России Крылья Советов Спартак ЦСКА
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