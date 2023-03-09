"Антон Миранчук? Я не слежу за чемпионатом России, но скажу, что если бы брат Миранчука был так же хорош, то уже давно уехал бы в европейский чемпионат. Я уже говорил, не думаю, что российские игроки способны усилить серию А. Учитывая, что это брат-близнец Алексея Миранчука, то, может быть, он бы смог заиграть в команде, которая борется за выживание, например, в "Салернитане". В этом клубе есть футболисты, игравшие в России", - цитирует Франки Legalbet.
Антон Миранчук является воспитанником столичного "Локомотива". В текущем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 21 матчах за клуб во всех турнирах, забил восемь мячей и шесть раз ассистировал партнерам. Сайт Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 5 миллионов евро. Старший брат Антона - Алексей, права на которого принадлежат "Аталанте", выступает на правах аренды до конца сезона за "Торино". На счету полузащитника сборной России четыре гола и четыре результативные передачи в 21 матче за туринцев в текущем сезоне Серии А.
Итальянский журналист Франки: Антон Миранчук смог бы заиграть в команде, которая борется за выживание в Серии А
Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки оценил перспективы полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука заиграть в Европе.
Фото: ФК "Локомотив"