- Предварительные договоренности по матчу достигнуты, игра планируется 26 марта в Петербурге. Хотим, чтобы сборная после долгого перерыва сыграла при своих болельщиках в максимально комфортных погодных условиях для этого время года, чтобы их могло прийти как можно больше.
Напомним, ранее в РФС сообщали о плане провести товарищеский матч со сборной Ирана в Тегеране 23 марта. Ранее в СМИ появлялась информация о планах на игру с Ираком в Сочи 27 марта, однако встреча пройдет на день раньше в Санкт-Петербурге. Эти матчи станут для сборной России, которая продолжает быть отстраненной от официальных игр решением ФИФА и УЕФА, первым после игр с Таджикистаном и Узбекистаном осенью 2022 года.
Источник: "Чемпионат"
В РФС подтвердили договоренность о проведении матча России с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта
В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили договоренности о проведении товарищеского матча сборной России с Ираном В Санкт-Петербурге.
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