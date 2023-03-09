- Нам не предлагали услуги Далера Кузяева. Этот игрок не интересен клубу, - приводит комментарий Эрогута Sport24.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Кузяев имеет желание россиянина попробовать свои силы в топ-5 лиг Европы. Сегодня стало известно, что ряду клубов из турецкого первенства было предложено рассмотреть кандидатуру российского атакующего хавбека Далера Кузяева.
Далер Кузяев перебрался в Санкт-Петербург летом 2017 года. Отметим, что игрок - выпускник академии "Зенита". С того момента россиянин провел за петербуржский коллектив 170 поединков, в который сумел отметиться 23 голами 28 точными передачами. В этом сезоне Кузяев набрал 5+5 по системе гол плюс пас в 22 встречах за петербуржцев. Его контракт с командой Сергея Семака завершается этим летом.
Гендиректор "Истанбул Башакшехир": мы не заинтересованы в приобретении Кузяева
Генеральный директор "Истанбул Башакшехир" Мустафа Эрогут высказался по поводу возможного приглашения в команду российского футболиста Далера Кузяева.
Фото: ФК "Зенит"