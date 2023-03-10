32-летний бразилец может пополнить ряды черно-белых в статусе свободного агента.
По сведениям источника, Фелипе пока не прибыл в расположение "Торпедо", однако проходит медосмотр, предшествующий заключению трудового соглашения. Несмотря на то, что период дозаявок завершен, клубы Российской Премьер-Лиги вольны подписывать договора с игроками, находящимися не на контракте.
Ранее потенциальный новичок "Торпедо" также защищал цвета лиссабонского "Спортинга", французского "Бордо" и турецкого "Галатасарая". Кроме того, он играл на родине за "Куябу", "Атлетико Минейро", "Сантос", "Васка да Гама", "Спорт Ресифи", "Коринтианс" и "Гремио". В общей сложности за плечами форварда 265 игр в чемпионате Бразилии. Он забил в них 77 мячей.
Также Фелипе имеет в копилке четыре матча в составе национальной сборной Бразилии.
"Торпедо" является безоговорочным аутсайдером РПЛ. Команда Андрея Талалаева набрала всего семь очков после 19-ти туров. Отставание от спасительного 12-го места насчитывает 12 очков. От зоны стыковых матчей черно-белых отделяют семь баллов.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Торпедо" может усилиться экс-форвардом сборной Бразилии и киевского "Динамо" Фелипе
Аутсайдер чемпионата России московское "Торпедо" близко к подписанию контракта с бывшим нападающим сборной Бразилии и киевского "Динамо" Андре Фелипе.
Фото: Globall Look Press