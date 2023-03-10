Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сочи
0 - 1 0 1
Оренбург2 тайм
П1 3.45X 3.2П2 2.19

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
23:00
ХетафеНе начат
П1 2.65X 2.85П2 3.25

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Специя
22:45
ИнтерНе начат
П1 7.8X 4.9П2 1.42

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кельн
22:30
БохумНе начат
П1 1.75X 3.75П2 4.9

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
23:00
ЛионНе начат
П1 1.95X 3.75П2 3.85
Реклама лига ставок Сделать ставку

Metaratings: "Торпедо" может усилиться экс-форвардом сборной Бразилии и киевского "Динамо" Фелипе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Аутсайдер чемпионата России московское "Торпедо" близко к подписанию контракта с бывшим нападающим сборной Бразилии и киевского "Динамо" Андре Фелипе.
Фото: Globall Look Press
32-летний бразилец может пополнить ряды черно-белых в статусе свободного агента.

По сведениям источника, Фелипе пока не прибыл в расположение "Торпедо", однако проходит медосмотр, предшествующий заключению трудового соглашения. Несмотря на то, что период дозаявок завершен, клубы Российской Премьер-Лиги вольны подписывать договора с игроками, находящимися не на контракте.

Ранее потенциальный новичок "Торпедо" также защищал цвета лиссабонского "Спортинга", французского "Бордо" и турецкого "Галатасарая". Кроме того, он играл на родине за "Куябу", "Атлетико Минейро", "Сантос", "Васка да Гама", "Спорт Ресифи", "Коринтианс" и "Гремио". В общей сложности за плечами форварда 265 игр в чемпионате Бразилии. Он забил в них 77 мячей.

Также Фелипе имеет в копилке четыре матча в составе национальной сборной Бразилии.

"Торпедо" является безоговорочным аутсайдером РПЛ. Команда Андрея Талалаева набрала всего семь очков после 19-ти туров. Отставание от спасительного 12-го места насчитывает 12 очков. От зоны стыковых матчей черно-белых отделяют семь баллов.

Источник: Metaratings


Торпедо Фелипе
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Metaratings: "Торпедо" может усилиться экс-форвардом сборной Бразилии и киевского "Динамо" Фелипе 1
Директор "Волги": задержали человека, бросившего банан. Мы подаем апелляцию на решение КДК РФС
Семин: Хвича заслужил звание игрока месяца. У Миранчука команда явно ниже уровнем, поэтому здесь все закономерно
Задержанный фанат в Ульяновске: в стадном чувстве я тоже на эмоциях бросил посторонний предмет. Им оказался банан 6
Полиция задержала фаната, бросившего банан в сторону Вендела 2
Рианчо: Промес – лучший игрок РПЛ. Он бьется за спартаковскую эмблему, а не ради миллионов евро 5
Конте – о публичной критике Ришарлисона: парень понял, что ошибся. Когда вы говорите "я", а не "мы", вы эгоистичны 1
Diario Sport: "Барселоне" предъявлены обвинения в коррупции и подкупе судей 2
УЕФА назвала лучших футболистов игровой недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Мостовой: сейчас "Зенит" по составу сильнее, чем "Спартак". В "Спартаке" легионеры немного ниже уровнем, чем в "Зените" 5
"Сочи" – "Оренбург": стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ
Агент Гершензон: Семин в порядке, но возраст почему-то всех пугает. Не понимаю почему 1
Кварацхелия обошел Миранчука в споре за звание лучшего футболиста месяца в Серии А
Гвардиола – о пьяном дебоше Уокера: переступая порог дома, футболисты должны знать, что их будут снимать
Le Parisien: "ПСЖ" уволит Гальтье только в том случае, если команда не выиграет Лигу 1